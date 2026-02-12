Πάτρα: Μητέρα 9χρονου με αυτισμό κατήγγειλε ότι εκπαιδευτικός τον χαστούκισε 3 φορές στο πρόσωπο

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας, προχώρησε στην Ασφάλεια της περιοχής, η μητέρα ενός 9χρονου παιδιού που φοιτά στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η μητέρα του αγοριού κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου, τράβηξε από το χέρι το παιδί της, και το χαστούκισε τρεις φορές στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Από την Αστυνομία μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ αναζητούνται.