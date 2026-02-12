Κοπή πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών: Ο διάλογος Γεραπετρίτη – Λοβέρδου για το «πρωτόκολλο» και η τυχερή υπάλληλος

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά και την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας, με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κοπή της πίτας έγινε σε «οικογενειακό» κλίμα, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία, με πιο χαρακτηριστικό τον διάλογο μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου.

Πού έπεσε το φλουρί στην πίτα

Κατά την κοπή της πίτας ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, με τα κομμάτια των πρώτων στην ιεραρχία, όπως οι υπουργοί να είναι «άτυχα». Το φλουρί έπεσε σε μία υπάλληλο του υπουργείου Εξωτερικών, που κέρδισε ως δώρο ολιγοήμερη άδεια, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr

Το αστείο για το πρωτόκολλο

«Υπάρχει πρωτόκολλο ακόμη και στην κοπή της πίτας;» διερωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών. «Φυσικά υπάρχει πρωτόκολλο» του απάντησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

«Βέβαια, εσύ πηγαίνεις σε 50 πίτες, εγώ δεν ήμουν υποψήφιος, άρα αν υπάρχει πρωτόκολλο εσύ θα το γνώριζες» σχολίασε με χιούμορ ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως είπε δε στη συνέχεια σε ανθρώπους που ήταν παρόντες στην εκδήλωση, πιθανότατα φέτος έχει πιάσει ήδη αυτόν τον αριθμό και πηγαίνει για… ρεκόρ.