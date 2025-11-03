Βεντέτα στα Βορίζια: Όσα αναφέρονται στην δικογραφία από την έκρηξη μέχρι το… μακελειό 

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα περιλαμβάνει η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές σχετικά με όσα συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης από την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη μέχρι και το μακελειό, κατά τη διάρκεια του οποίου έχασαν την ζωή τους ο 39χρονος και η 56χρονη, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο πρωί μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου, μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σημειώθηκαν πυροβολισμοί «ως αντίποινα» προς το σπίτι και τα αυτοκίνητα της οικογένειας Καργάκη, προκαλώντας υλικές ζημιές, καθώς θεώρησαν πως εκείνοι είχαν τοποθετήσει την βόμβα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα «Πατρίς» : «Οι κατηγορούμενοι … πήγαν έξω από το σπίτι του Καργάκη … εκδηλώνοντας ένοπλη επίθεση ως αντίποινα για την προρρηθείσα έκρηξη. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι… με πιστόλια που έφεραν έβαλαν εναντίον ανωτέρω οικιών και οχημάτων που βρίσκονταν σταθμευμένα έξωθεν των οικίων».

Η εμπλοκή του 39χρονου Φανούρη

Όπως αναφέρεται ακόμη στη δικογραφία, μόλις ο 39χρονος Φανούρης έμαθε για τους πυροβολισμούς πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στο χωριό. Στην κάτω πλευρά του χωριού είχαν συγκεντρωθεί μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Στη θέα του αυτοκινήτου υπήρξε εκατέρωθεν ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο 39χρονος, τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ένας ακόμα συγγενής τους.

«Σύμφωνα με καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και παθόντων – κατηγορουμένων προκύπτει ότι στο γενικότερο πλαίσιο αναβρασμού κατόπιν έκρηξης στην οικία Φραγκιαδάκη …, τους μετέπειτα πυροβολισμούς στις οικίες …, και τις εκατέρωθεν λεκτικές επιθέσεις μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και συγκεκριμένα στο σημείο που υφίσταται κλίμακα (σκάλα) που οδηγεί στην κάτω πλευρά του χωριού. Σύμφωνα με τις καταθέσεις ο θανών Καργάκης Φανούρης, ενημερωθείς για τους πυροβολισμούς στις οικίες των οικογενειών Καργάκη πήρε το αυτοκίνητο … και κινήθηκε προς την είσοδο του χωριού.

Κατά την διέλευση του οχήματος του θανόντα Καργάκη από το σημείο συγκέντρωσης των ατόμων της οικογένειας Φραγκιαδάκη υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στα παρευρισκόμενα άτομα και τον θανόντα Καργάκη Φανούρη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων οι κατηγορούμενοι …….. και ο … έφεραν πυροβόλα όπλα χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποιο όπλο έφερε ο καθένας και ο θανών Καργάκης ο οποίος έφερε πυροβόλο όπλο – πιστόλι, προέβησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ταυτόχρονα τοποθετείται και η ρίψη πυροβολισμών από υψηλότερο σημείο, πλησίον σπιτιών των Καργάκηδων», τονίζεται ακόμη στη δικογραφία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Οι νεκροί και οι τραυματίες – «Γάζωσαν» όχημα περαστικών

Από αυτόν τον καταιγισμό πυρών τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 39χρονος Φανούρης ο οποίος «παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος» αλλά και η 56χρονη Ευαγγελία. H δικογραφία για το σημείο αυτό αναφέρει πως: «αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Καργάκη Φανούριου, ο οποίος παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος. Στο σημείο βρέθηκε νεκρή και η Φραγκιαδάκη Ευαγγελία».

Επίσης, τραυματίστηκαν ο 25χρονος κατηγορούμενος, ο 30χρονος κατηγορούμενος, η 53χρονη και η 26χρονη που νοσηλεύονται σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο.

Μάλιστα, στην δικογραφία περιγράφεται επίσης ότι ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, βρέθηκε κατά λάθος στο σημείο των πυροβολισμών, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να «δεχθεί πλήθος βολίδων». Ευτυχώς, όμως, δεν τραυματίστηκε κανείς.