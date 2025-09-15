Βασίλης Καλογήρου: Νέα ανάρτηση της μητέρας του – «Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο»

Υπόνοιες ότι ο θάνατος του γιου της, Βασίλη Καλογήρου, ήταν εγκληματική ενέργεια, αφήνει η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου.

Η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι «Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια». Σε άλλο σημείο της ανάρτησης η Σοφία Καλογήρου γράφει: «Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου:

Μπιλάκο μου, εσύ τον δικό σου Σταυρό τον βίωσες νωρίς και τον κέρδισες τον Παράδεισο…

Λίγους μήνες μετά από την ημέρα που κρατούσες τον Σταυρό με τον Εσταυρωμένο, επάνω στο Περιβόλι, στον αγαπημένο σου ναό του Αη Γιώργη, έδωσε ο Θεός να βιώσεις τον δικό σου Σταυρό.

Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδόρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε. Για εσένα είναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου.

Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου.

Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου.

Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί.

Πολλές παρηγοριές μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω. Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν. Γελάστε, λάσπη ιαματική μας ρίχνετε.

Σημασία έχει τι λέει ο Θεός!

Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο, το ΦΩΣ, που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου.

Εμείς εδώ δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά, αλλά, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την ΑΛΗΘΕΙΑ, όσο έχουμε πνοή».

Προσφυγή από την οικογένεια Καλογήρου – «Ο θάνατος του Βασίλη ήταν έγκλημα»

Νέα τροπή έχει πάρει η υπόθεση του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, μετά την έφεση που υπέβαλε η οικογένειά του. Η προσφυγή, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, στρέφεται κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που είχε απορρίψει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στην προσφυγή της, η οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου παρουσιάζει εκτενώς τα επιχειρήματά της για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανή «αρπαγή» του 39χρονου και για «δολοφονία» του.

Πλέον, η νέα προσφυγή θα εξεταστεί από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί αν θα υπάρξει ανατροπή της αρχικής διάταξης ή αν θα παραμείνει το συμπέρασμα περί παθολογικών αιτίων.