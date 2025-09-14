Τροχαίο στη Χαλκίδα: Ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο – Πέθανε ακαριαία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκίδα τροχαίο

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/09), λίγο μετά τις 10:00, στην παραλιακή περιοχή της Λιανής Άμμου, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε το θύμα κινούνταν επί της οδού, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή. Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και η μοτοσικλέτα του να εκτραπεί βίαια της πορείας της.

Από την σύγκρουση, ο 33χρονος μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε από το όχημά του και κατέληξε σε απόσταση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, αγγίζει τα 150 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για τη διαχείριση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατο του δικυκλιστή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγείται στο αυτόφωρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα 3 κρυφά σημάδια της απιστίας

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

ΔΕΘ: Διευκρινίσεις Ανδρουλάκη για την επαναφορά του 13ου μισθού – Τι είπε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Καταγγελίες με φωτογραφίες και βίντεο – Νέο app στη “μάχη” κατά της ακρίβειας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
18:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής (14/09), έπειτα από φωτι...
16:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σύνταγμα: 5 συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχετικά με τη σ...
16:09 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Αμπελόκηποι: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στην Σεβαστουπόλεως

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, πριν από λίγο, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09), έπειτα...
15:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), έπειτα από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος