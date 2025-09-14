Τροχαίο στη Χαλκίδα: Ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο – Πέθανε ακαριαία

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/09), λίγο μετά τις 10:00, στην παραλιακή περιοχή της Λιανής Άμμου, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε το θύμα κινούνταν επί της οδού, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή. Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και η μοτοσικλέτα του να εκτραπεί βίαια της πορείας της.

Από την σύγκρουση, ο 33χρονος μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε από το όχημά του και κατέληξε σε απόσταση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, αγγίζει τα 150 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για τη διαχείριση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατο του δικυκλιστή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγείται στο αυτόφωρο.