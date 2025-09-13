Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Μια γυναίκα τραυματίας έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολόνα

Τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (13/9) στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε κολόνα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία συνολικά άτομα, ο οδηγός και δύο γυναίκες. Από την πρόσκρουση η μια γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες δεν κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Από την πρόσκρουση προέκυψαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας που βρέθηκαν στο σημείο έριξαν πριονίδι στον δρόμο καθώς από το περιστατικό είχαν χυθεί λάδια στο οδόστρωμα.

«Ήταν σε σοκ»

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι τρεις επιβάτες στο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

«Εμείς ανεβαίναμε από το αντίθετο ρεύμα και την ώρα που έγινε η σύγκρουση, νιώσαμε κάτι να χτυπάει το δικό μας αμάξι. Ενστικτωδώς σταματήσαμε και κάναμε πίσω για να παρέχουμε τις Πρώτες Βοήθειες. Εγώ προσωπικά έδωσα τις Πρώτες Βοήθειες σε μια κοπέλα. Ο οδηγός ήταν σε σοκ τον ρώτησα αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Μου είπε όχι πολύ και μετά ασχολήθηκα με την κοπέλα», δήλωσε αρχικά στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε: «Πονούσε στον θώρακα και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, όμως είχε κανονικό σφυγμό… Πήγε να χάσει τις αισθήσεις της όμως τελικά είναι εντάξει. Η άλλη κοπέλα καθόταν μάλλον στο πίσω κάθισμα και είχε από το χτύπημα αίμα στο στόμα της».