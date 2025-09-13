EuroBasket 2025: Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025 και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Φινλανδία. Στον δρόμο για το χρυσό, θα βρεθούν αντιμέτωπες η Τουρκία και η Γερμανία.

Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στον ημιτελικό με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον τελικό της διοργάνωσης. Η Τουρκία κυριάρχησε στο παρκέ και επικράτησε με 94-68, στέλνοντας τη «γαλανόλευκη» στον μικρό τελικό.

Έτσι, η Ελλάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο βάθρο των νικητών για πρώτη φορά μετά το 2009, το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00, ΕΡΤ-1, Novasports Start), απέναντι στην παρέα του Λάουρι Μάρκανεν.

Το βαρύτιμο τρόπαιο θα κριθεί το ίδιο βράδυ (14/9, 21:00) στην «Arena Riga», εκεί όπου η Τουρκία θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία.

Οι τελικοί

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

  • Αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο: Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)
  • Μεγάλος τελικός: Τουρκία – Γερμανία (21:00)

