Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Νεκρός ο 27χρονος οδηγός 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/08), στην περιοχή Ρέτσινα, στο Μεσολόγγι, όπου ένα αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του messolonghivoice.gr, ο 27χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε επί τόπου.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών του οχήματος.