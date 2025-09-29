Τραγωδία στο Μαρκόπουλο Αττικής: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στο Μαρκόπουλο Αττικής: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Φωτογραφία Αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν νεαρό. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: «Κάνω απεργία πείνας για κάθε παιδί που έχασε την ζωή του» – Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα...
23:20 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Στον Εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης: Συνελήφθη για φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος – «Είναι μεγάλες οι ζημιές» – ΦΩΤΟ 

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος το ...
23:09 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ξάνθη: «Έχω πάθει σοκ» λέει ο 40χρονος ομογενής που έζησε τον τρόμο στα χέρια αστυνομικού – «Είναι όλα ψέματα» υποστηρίζει ο ένστολος

Στιγμές τρόμου έζησε στην Ξάνθη ένας 40χρονος ομογενής από τη Γερμανία στα χέρια ενός αστυνομι...
22:22 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Μεγάλη η ζημιά – Το δικό μου όχημα είναι κατεστραμμένο» λέει κάτοικος της Φιλοθέης

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς, όπως έγινε γνωστ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης