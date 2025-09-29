Τραγωδία στο Μαρκόπουλο Αττικής: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν νεαρό. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.