Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον δρόμο 

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος της Κρήτης, για ακόμη ένα πρωινό, καθώς σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα (11/08) πρωινές ώρες όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε έναν 81χρονο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο σε περιοχή των Μοιρών.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις Αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο ηλικιωμένο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.