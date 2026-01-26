Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες αποκάλυψης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε και την μεγάλη φωτιά που ακολούθησε έχασαν την ζωή τους 4 εργαζόμενες, ενώ πριν από λίγο, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, εντοπίστηκε και η σορός της 5ης γυναίκας, που αγνοούνταν. Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή και μηχανημάτων έργου.

Το drone του trikalavoice.gr κατέγραψε τις εικόνες από το εργοστάσιο, που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο μετά την έκρηξη και την φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε εικόνες: