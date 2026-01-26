Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Εικόνες αποκάλυψης καταγράφηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).
  • Από την ισχυρή έκρηξη και την μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, έχασαν τη ζωή τους 4 εργαζόμενες, ενώ εντοπίστηκε και η σορός της 5ης γυναίκας που αγνοούνταν.
  • Το drone του trikalavoice.gr κατέγραψε εικόνες από το εργοστάσιο, το οποίο μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο μετά την έκρηξη και την φωτιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες αποκάλυψης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε και την μεγάλη φωτιά που ακολούθησε έχασαν την ζωή τους 4 εργαζόμενες, ενώ πριν από λίγο, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, εντοπίστηκε και η σορός της 5ης γυναίκας, που αγνοούνταν. Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή και μηχανημάτων έργου.

Το drone του trikalavoice.gr κατέγραψε τις εικόνες από το εργοστάσιο, που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο μετά την έκρηξη και την φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε εικόνες:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστολική ψήφος και 3 έδρες για τους απόδημους Έλληνες – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη γραφειοκρα...

«Πράσινο φως» από την ΕΕ στο σχέδιο για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου-Τι αναφέρει

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
17:43 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εντυπωσιακό βίντεο από τη Νάξο: Η προσπάθεια των πιλότων να προσγειώσουν τα αεροπλάνα εν μέσω ισχυρών ανέμων

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες σήμερα Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο της Νάξου, καθώς οι ...
17:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έχει καταγρ...
17:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας με γεμάτο όπλο – Έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς 

Συνελήφθη, βραδινές ώρες του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ...
16:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Πικέρμι: Βίντεο από τη διάσωση των εγκλωβισμένων οδηγών – Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα, διακόπηκε η κυκλοφορία

Αν και το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε σήμερα Δευτέρα την Αττική δεν ήταν όπως το προηγούμενο, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι