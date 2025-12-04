Τραγική σύμπτωση στην Πτολεμαΐδα: Ο πατέρας του άτυχου οδηγού του λεωφορείου είχε πεθάνει κι αυτός στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, το οποίο εξετράπη της πορείας του, όταν ο 56χρονος οδηγός του υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες. Οι επιβάτες σώθηκαν όταν ένας από αυτούς άρπαξε το τιμόνι και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το πρωί της Πέμπτης (4/12), στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης. Ένας επιβάτης -εργαζόμενος της ΔΕΗ- επέδειξε μεγάλη ψυχραιμία όταν κατάλαβε ότι ο οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του και, ενστικτωδώς, κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, αποτρέποντας έτσι μία μεγαλύτερη τραγωδία. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

«Είναι ένα τραγικό γεγονός. Ξεκίνησε ένας άνθρωπος σήμερα να πάει στη δουλειά του και δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο τιμόνι. Το ζήτημα είναι ότι είχε κι άλλες 25 ψυχές μέσα στο λεωφορείο κι ευτυχώς υπήρξε ένας συνάδελφος αρκετά ψύχραιμος και ικανός να σταματήσει το λεωφορείο την ώρα που ο συνάδελφος πάθαινε την ανακοπή και το λεωφορείο δεν “ντεραπάρισε”. Πήγαινε αριστερά και δεξιά στον δρόμο αλλά δεν “ντεραπάρισε”» είπε συνάδελφος του 56χρονου.

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε. Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε» ανέφερε μία επιβάτιδα του οχήματος.

Ο πατέρας του οδηγού είχε πεθάνει και εκείνος πάνω στο τιμόνι

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας το γεγονός ότι και ο πατέρας του άτυχου οδηγού είχε πεθάνει πάνω στο τιμόνι.

«Είχε γίνει το ίδιο και στον πατέρα του. Με τον ίδιο τρόπο. Πάνω στο τιμόνι είχε πεθάνει και αυτός. Δηλαδή έπαθε ανακοπή και έφυγε από τον δρόμο. Μόνος του ήταν τότε. Εκείνος ήταν οδηγός και οδηγούσε με επαγγελματικό δικό του, της επιχείρησης. Γύριζε από Καστοριά αν θυμάμαι καλά γιατί πέρασαν και χρόνια και έφυγε εκεί στον δρόμο. Τον βρήκαν και μετά έδειξε ότι είχε πεθάνει από ανακοπή και αυτός πάνω στο τιμόνι. Η ειρωνεία και η τύχη δηλαδή πώς τα φέρνει. Έχω την κόρη του και με πήρε το πρωί εκείνη την ώρα τηλέφωνο που το έμαθε και μου λέει “κύριε πέθανε ο πατέρας μου”. Ήξερε βέβαια ότι τον ξέρω. “Πέθανε ο μπαμπάς” και το έμαθα εκείνη την ώρα. Βέβαια συγκινήθηκα κάπως. Ήρεμο γίγαντα τον λέγαμε. Πάντα ήταν δυνατό παιδί. Ένα θηρίο ο οποίος ποτέ δεν μάλωνε. Ήταν ήρεμος, γελούσε» δήλωσε φίλος του οδηγού στο Live News.

«Είχε κάνει πρόσφατα εξετάσεις»

Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι ο άτυχος 56χρονος είχε κάνει πρόσφατα εξετάσεις οι οποίες δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

«Τώρα είμαι στο νοσοκομείο με τη σύζυγό του. Είναι και η γυναίκα του εδώ πέρα. Πρόσφατα έκανε και καρδιολογικές εξετάσεις και φέτος δεν είχε. Ήταν καλά. Είχε κάνει εξετάσεις και ήταν μια χαρά. Παλιός υπάλληλος έμπειρος, 10 χρόνια τουλάχιστον. Οδηγούσε 30 χρόνια. Το καλύτερο παιδί που είχα στην εργασία» είπε χαρακτηριστικά.