Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας, να αφήνουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και στην συνέχεια να εξαφανίζονται, σύμφωνα με το Mega.

Παράλληλα, όπως είναι ήδη γνωστό, την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ομάδα ποινικών που έλαβαν εντολές μέσα από τη φυλακή να πραγματοποιήσουν το χτύπημα. Όπως μεταδίδει το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, οι Αρχές, ψάχνουν να βρουν εάν αυτή η επίθεση έχει σχέση με τη βόμβα που έσκασε τον περασμένο Μάιο στην οδό Αγίου Δημητρίου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μία 39χρονη γυναίκα.

Βίντεο από την στιγμή της έκρηξης

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε πανικό στις γύρω πολυκατοικίες, όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Από το ωστικό κύμα έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών.

Σημειώνεται ότι δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες και ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, με τις αρχές να περιμένουν κείμενο ανάληψης της ευθύνης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Μας τράνταξε για τα καλά»

Μια επιχειρηματίας μίλησε στην ΕΡΤ, για τη ζημιά που υπέστη, καθώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. «Έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας.

Ερωτηθείσα για το τι πληροφόρηση είχε από την αστυνομία, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο ThessPost.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες