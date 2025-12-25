Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνοψη από το

  • Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, να αφήνουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και στην συνέχεια να εξαφανίζονται, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.
  • Την υπόθεση της έκρηξης ανέλαβε το ελληνικό FBI, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ομάδα ποινικών που έλαβαν εντολές μέσα από τη φυλακή. Ερευνάται επίσης η σχέση της επίθεσης με τη βόμβα που έσκασε τον περασμένο Μάιο.
  • Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε πανικό στις γύρω πολυκατοικίες και εκτεταμένες ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας, να αφήνουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και στην συνέχεια να εξαφανίζονται, σύμφωνα με το Mega.

Παράλληλα, όπως είναι ήδη γνωστό, την υπόθεση ανέλαβε το ελληνικό FBI, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ομάδα ποινικών που έλαβαν εντολές μέσα από τη φυλακή να πραγματοποιήσουν το χτύπημα. Όπως μεταδίδει το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, οι Αρχές, ψάχνουν να βρουν εάν αυτή η επίθεση έχει σχέση με τη βόμβα που έσκασε τον περασμένο Μάιο στην οδό Αγίου Δημητρίου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μία 39χρονη γυναίκα.

Βίντεο από την στιγμή της έκρηξης

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε πανικό στις γύρω πολυκατοικίες, όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Από το ωστικό κύμα έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών.

Σημειώνεται ότι δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες και ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, με τις αρχές να περιμένουν κείμενο ανάληψης της ευθύνης.

«Μας τράνταξε για τα καλά»

Μια επιχειρηματίας μίλησε στην ΕΡΤ, για τη ζημιά που υπέστη, καθώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. «Έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας.

Ερωτηθείσα για το τι πληροφόρηση είχε από την αστυνομία, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο ThessPost.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη

Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, τράπεζα, έκρηξη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 57χρονο ανήμερα των Χριστουγέννων – Τα όργανά του προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστ...
22:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κορινθία: Στα λευκά «ντύθηκε» ο Φενεός, έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Φενεό Κορινθίας, ντύνοντας στα λευκά τα ορεινά κ...
21:47 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός διανομέας σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στον παράδρομο της Ατ...
21:08 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά

Ο καιρός αλλάζει και όπως όλα δείχνουν τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο πραγματικός χειμώνας. Αυτό...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα