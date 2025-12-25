Προκαλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προέβη σε εξαιρετικά προκλητική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι οι πτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο «πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο» και δεν συνιστούν παραβιάσεις.
  • Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ ισχυρίστηκε ότι «οι ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».
  • Η Άγκυρα υποστήριξε ότι «η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία» και ότι επιθυμεί την επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα «με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου».
τουρκικά μαχητικά F-16
Σε μία εξαιρετικά προκλητική δήλωση για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Άγκυρα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να υποβαθμίσει τη σημασία της τριμερούς συνόδου στην Ιερουσαλήμ ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο, μη μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό της.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι δεν είναι η Τουρκία, εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι «ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά τα αποκλειστικά και μονομερή βήματα και οι προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων», ανέφερε συγκεκριμένα, σημειώνοντας ότι «η Τουρκία τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης της περιοχής σε μία λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας αντί να γίνει ζώνη συγκρούσεων».

Απαντώντας για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας απάντησε: «Στη βάση των ισχυρισμών για παραβίαση του εναέριου χώρου βρίσκεται η ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι πρωτοφανής σήμερα ή γενικά στην ιστορία».

«Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας», είπε ο Ακτούρκ.

Τι λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας για την τριμερή σύνοδο

Η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, δήλωσε επίσης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας «δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους».

«Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Aselsan. «Οι δηλώσεις του Ισραήλ που απευθύνονται προς την Τουρκία και η ρητορική του που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση όσον αφορά την πραγματικότητα επί του εδάφους και το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημείωσε επίσης ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος διαλόγου.

«Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στην περιοχή», ανέφερε.

 

 

