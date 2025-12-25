Άννα Κορακάκη: «Το καλύτερο δώρο φέτος δεν θα είναι κάτω απ’ το δέντρο» – Νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

  • Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, που ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά.
  • Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή ανέβασε νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε μία από αυτές πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος της σκύλος.
  • Η Άννα Κορακάκη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο». Ευχαριστεί όλους για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές τους.
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, που θα γίνει σε λίγο καιρό μητέρα για πρώτη φορά. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες της στον αθλητισμό, τώρα ετοιμάζεται να ζήσει την πιο προσωπική και μαγική εμπειρία της ζωής της: τη μητρότητα, γεμίζοντας την καθημερινότητά της με αγάπη και συγκίνηση.

Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή ανέβασε νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε μία από αυτές πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος της σκύλος ο οποίος μοιάζει να της φιλάει την κοιλίτσα, ενώ στην άλλη φαίνεται ένα στολίδι που γράφει “Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά”.

«Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα» αναφέρει η Άννα Κορακάκη.

