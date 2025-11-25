Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ένας 29χρονος για την επίθεση κατά βοηθού διαιτητή έπειτα από ερασιτεχνικό αγώνα

Ένας 29χρονος ταυτοποιήθηκε για την επίθεση εναντίον βοηθού διαιτητή, μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου, την περασμένη Κυριακή, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού. Αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου αλλά δεν εντοπίστηκε και κατά συνέπεια η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 30χρονος βοηθός διαιτητή, την ώρα που κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του, έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο με γροθιά, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η έρευνα της αστυνομίας για το δεύτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ