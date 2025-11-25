Νέα 48ωρη απεργία στα ταξί – Πότε τραβούν «χειρόφρενο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πορεία των ταξί

Νέα 48ωρη απεργία προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί, με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί αποφάσισε 48ωρη απεργία για την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και κύριο αίτημα να μην εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η ανακοίνωση του ΠΟΕΙΑΤΑ

Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!

Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

  • Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.
  • Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επό...
10:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου. Η νύφη της έ...
08:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή...
08:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα