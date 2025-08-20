Θεσσαλονίκη: Κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία εντοπίστηκαν με όπλα, περίστροφα, σπαθιά και μαχαίρια

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για δύο διαφορετικές υποθέσεις παραβάσεων του Νόμου περί Όπλων, στο πλαίσιο ερευνών που συνδέονται με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την αναζήτηση ημεδαπού άνδρα, κατηγορούμενου για ενδοοικογενειακή βία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε τριώροφη κατοικία στον Δενδροπόταμο, όπου διέμενε με τους γονείς και την αδελφή του, καθώς και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσαν.

Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και άλλων αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

  • Δίκαννο όπλο, δηλωμένο ως κλεμμένο στην Καβάλα
  • Περίστροφα, εκ των οποίων ένα με αποξυσμένο αριθμό
  • Πιστόλι, καραμπίνες και επαναληπτική καραμπίνα
  • Σπαθί τύπου κατάνα
  • Δύο γεμιστήρες και φυσίγγια διαφόρων τύπων
  • 25 κινητά τηλέφωνα
  • Καταγραφικό συνδεδεμένο σε τηλεόραση με εικόνα από πέντε κάμερες που κατέγραφαν δημόσιο χώρο
  • Το χρηματικό ποσό των 7.550 ευρώ.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο γυναίκες, ηλικίας 56 και 29 ετών, ενώ αναζητούνται οι δύο άνδρες της οικογένειας.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός, ο οποίος επίσης εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Αεροβόλο όπλο αμπούλας
  • Δύο μαχαίρια και ένας οξειδωμένος μπαλτάς
  • Φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

