Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η Γεωργία Μπίκα για τροχαίο που προκάλεσε οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στη Γεωργία Μπίκα, η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές τον περασμένο Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, το δικαστήριο έκρινε την 27χρονη ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, καθώς φάνηκε πως επιδίωξε να περιορίσει τις συνέπειες της πράξης της.

Η Γεωργία Μπίκα, η οποία εργάζεται πλέον ως σερβιτόρα, δεν παρέστη στο δικαστήριο, αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι μετά την πρόσκρουση του οχήματός της σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, παρέμεινε στο σημείο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και προσπάθησε να συμβιβαστεί με την οδηγό του άλλου οχήματος. Η τελευταία, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες της 23ης Μαρτίου, όταν η 27χρονη οδηγούσε στην οδό Δελφών. Αρχικά συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι η Γεωργία Μπίκα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δίκη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης. Ζητήθηκε να προσκομιστεί βεβαίωση για τις υλικές ζημιές και να γίνει βαθμονόμηση του αλκοολόμετρου, καθώς υπήρξε μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μετρήσεων.

Στην πρώτη μέτρηση καταγράφηκε ποσοστό 1,16 mg/lt εκπνεόμενου αέρα, ενώ στη δεύτερη το αποτέλεσμα ήταν 0,70 mg/lt.

