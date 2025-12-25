Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 57χρονο ανήμερα των Χριστουγέννων – Τα όργανά του προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Σύνοψη από το

  • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου».
  • Πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος.
  • Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, ενώ η διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει «τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου».

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Με σχετική ανακοίνωση η διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει «τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου” παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» καταλήγει η ανακοίνωση.

 

