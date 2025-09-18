Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε αίτημα των ρωσικών αρχών για έκδοση 44χρονου για υπόθεση διαφθοράς 

Απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, αίτημα των ρωσικών αρχών για την έκδοση 44χρονου αλλοδαπού, τον οποίο κατηγορούν για υπόθεση διαφθοράς που φέρεται να τελέστηκε το 2013.

Ο 44χρονος, κάτοχος τόσο της ρωσικής όσο και της γεωργιανής υπηκοότητας, είχε συλληφθεί στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να κάνει διακοπές με την οικογένειά του στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι καταζητείται στη Ρωσία με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, διώκεται από περιφερειακό δικαστήριο της Σαμάρα για δωροδοκία μεγάλου χρηματικού ποσού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, παρά μόνο τις προϋποθέσεις έκδοσής ή μη του εκζητούμενου, οι δικαστές του Συμβουλίου έκριναν ότι η συγκεκριμένη πράξη – δωροδοκία υπαλλήλου – κατά τον χρόνο τέλεσης της, έχει παραγραφεί, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες απέρριψαν το ρωσικό αίτημα και ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Προηγουμένως, ο ίδιος κατά την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του, ενώ υποστήριξε ότι στη Ρωσία διώκεται για πολιτικούς λόγους.

