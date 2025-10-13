ΣτΕ για ΝΟΚ: Συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για την αντιστάθμιση της χρήσης πολεοδομικών κινήτρων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Συμβούλιο της Επικρατείας

«Πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), το οποίο στοχεύει στην αντιστάθμιση της χρήσης των πολεοδομικών κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

της Άννας Κανδύλη

Το σχέδιο είχε υποβληθεί στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, κατόπιν των αποφάσεων 146, 147, 148 και 149/2025 της Ολομέλειας, οι οποίες καθόρισαν το πλαίσιο για τη συνταγματική εφαρμογή των κινήτρων του ΝΟΚ. Με τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 135/2025, το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το προεδρικό διάταγμα καταλήγοντας πως κινείται εντός του πνεύματος των αποφάσεων της Ολομέλειας. Προβλέπεται δε ότι πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας θα απαιτείται προέλεγχος. Παράλληλα, καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία καταβολής και οι υπόχρεοι πληρωμής.

Το ποσό του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στους δικαιούχους δήμους για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού, όπως πράσινες υποδομές, ενίσχυση του δημόσιου χώρου και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

