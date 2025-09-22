Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τουριστικό λεωφορείο και ταξί – «Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς»

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, στην Κρήτη με ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο να συγκρούεται με τουριστικό λεωφορείο και ταξί.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο πως «από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που θα εξετάσουν οι αστυνομικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης.

