Σενάρια για ρεβεγιόν με rapid τεστ και για εμβολιασμένους – Πώς θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Πιθανό είναι το ενδεχόμενο της διενέργειας rapid test ακόμη και για τους εμβολιασμένος για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του στον Realfm 97,8.

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και των ειδικών του υπουργείου Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως την Τρίτη, αντί την καθιερωμένη Τετάρτη, με την κυβέρνηση να περιμένει τις εισηγήσεις του πριν λάβει την οποιαδήποτε απόφαση. Το σίγουρο είναι ότι η μεταδοτικότητα της παραλλαγής “Όμικρον” προκαλεί έντονο προβληματισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες να λαμβάνουν όλο και σκληρότερα περιοριστικά μέτρα στην προσπάθεια να μειώσουν την εξάπλωσή της.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, ένα μέτρο που φέρεται να είναι στο τραπέζι είναι το rapid test για όλους τους πολίτες, ακόμη και για όσους εμβολιασμένους πάνε σε μπαρ ή εστιατόρια την Παραμονή ή και Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Το μέτρο αυτό αποκλείεται για τα Χριστούγεννα καθώς δεν είναι δυνατόν να στηθεί ο μηχανισμός εγκαίρως. Μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις το rapid test να είναι 72 ωρών ώστε να μην πιεστούν τα φαρμακεία. Λέγεται ότι το μέτρο θα είναι άπαξ, μόνο για την Πρωτοχρονιά επειδή στα μαγαζιά θα βρίσκεται πολύς κόσμος, άγνωστος μεταξύ τους ενώ παράλληλα θα έρθουν και αρκετοί συμπατριώτες μας από το εξωτερικό για τις γιορτές.

Έγινε μια προσπάθεια για χαρτογράφηση των κρουσμάτων αυτήν τη βδομάδα με τα δωρεάν self test αλλά δεν πέτυχε, καθώς από τα 9 εκατ. διαθέσιμα self test οι πολίτες πήραν μόλις τα 3 εκατομμύρια. Εικάζεται ότι οι εμβολιασμένοι ήταν οι περισσότεροι που δεν πήραν το self test καθώς έχουν βγει από αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο με τη ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον τo testing να γίνει συνήθεια.

Τα μέτρα που κρατά η κυβέρνηση στο συρτάρι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Κάτια Μακρή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων, αναμένεται να συνεδριάσουν και για τα μέτρα για την Όμικρον καθώς τηλεργασία και αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τον εξωτερικό χώρο των εστιατορίων είναι τα πρώτα που κρατούν στο συρτάρι.

Στο μεταξύ, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν rapid test οι εμβολιασμένοι για να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους τις ημέρες των των γιορτών επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του στον Realfm 97,8.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση εάν θα κάνουν rapid test οι εμβολιασμένοι για να μπαίνουν σε χώρους της εστίασης τις ημέρες των γιορτών απάντησε τα εξής:

“Ανάλογα με τις εισηγήσεις που θα δεχτούμε ενδεχομένως για κάποιες από τις μέρες των εορτών, εκεί όπου θα παρατηρηθεί πολύ μεγάλη προσέλευση για διασκέδαση σε κλειστούς χώρους εάν κριθεί αναγκαίο ένα τέτοιο είδους μέτρο θα το συζητήσουμε και θα το ανακοινώσουμε έγκαιρα”.

"Είναι πολύ χρήσιμο, δεδομένου της ευαισθησίας και ανησυχίας που υπάρχει, στα μηνύματα που εκπέμπουμε προς την κοινή γνώμη για το τι ισχύει ή για το τι ενδεχομένως να προστεθεί να είμαστε πολύ σαφείς, πολύ καθαροί και πολύ συγκεκριμένοι. Γι' αυτό και οι ανακοινώσεις θα γίνονται όταν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα να ανακοινωθούν, έπειτα από εισηγήσεις των αρμοδίων από το υπουργείο Υγείας" συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως “η παραμονή Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα θα είναι πιλότος για την Πρωτοχρονιά”.

“Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί στις γιορτές. Μαγαζί που θα διανοηθεί να έχει έστω και έναν ανεμβολίαστο, να ξέρει ότι θα το μετανιώσει πικρά” προειδοποίησε.

Ερωτηθείς για νέα μέτρα που είναι στο τραπέζι απάντησε ότι “αυτή τη στιγμή θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, δεν υπάρχουν σκέψεις για περιορισμούς που θα παραπέμπουν σε lockdown. Οι κλειστοί χώροι θα είναι μόνο για εμβολιασμένους. Η σκέψη να ανοίξουμε την τρίτη δόση στους τρεις μήνες”.

Σχετικά με το testing σχολίασε ότι “εξετάζουμε, καθώς δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση για το self test που δόθηκε, κάποια στιγμή θα θέλαμε να υπάρχει τεστ για το σύνολο του πληθυσμού και για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Το εξετάζουμε και το συζητάμε. Ο προβληματισμός μας είναι ότι θα θέλαμε να δούμε τη συνολική πραγματική εικόνα του πληθυσμού και ένα τεστ θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό”.

“To testing εξετάζεται, θα ληφθούν αποφάσεις” πρόσθεσε.