Σεισμός στο Άγιον Όρος: Μικρές υλικές ζημιές σε κελιά και τοίχους σε 3 Μονές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιον Όρος

Μικρές υλικές ζημιές σε κελιά και τοίχους παλαιών κτισμάτων προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (22/9) στο Άγιον Όρος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός καταγράφηκε στις 4.29 το πρωί, είχε επίκεντρο 11 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και εστιακό βάθος 11,8 χλμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας vimaorthodoxias.gr, οι μοναχοί σε αρκετές Μονές ένιωσαν έντονα τον σεισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καμπάνες χτύπησαν μόνες τους, ενώ προσκυνητές βγήκαν εσπευσμένα στους αύλειους χώρους. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξαν μικροζημιές σε κελιά και ρωγμές σε τοίχους παλαιών κτισμάτων.

Τρεις ιστορικές μονές επηρεάστηκαν από τον σεισμό: η Μονή Χιλανδαρίου, η Μονή Δοχειαρίου και, περισσότερο, η Μονή Ιβήρων. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι ζημιές χαρακτηρίζονται ήσσονος σημασίας, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία των μοναστηριών ή κίνδυνος για τους μοναχούς και τους προσκυνητές. Στην Ουρανούπολη, οι κάτοικοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δηλώνουν ότι είναι συνηθισμένοι σε τέτοια φαινόμενα.

Η εικόνα στο Άγιον Όρος

Η δόνηση βρήκε πολλούς μοναχούς κατά την πρωινή προσευχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένα παρεκκλήσια αναποδογύρισαν καντήλια και μικροαντικείμενα, ενώ επικράτησε ανησυχία για λίγα λεπτά. Οι αδελφότητες, πάντως, διατήρησαν ψυχραιμία. Ένας γέροντας σχολίασε: «Ο σεισμός είναι υπενθύμιση της ανθρώπινης αδυναμίας και της δύναμης του Θεού».

Η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκε άμεσα με ελέγχους σε δημόσια κτίρια, σχολεία και λιμάνια της Χαλκιδικής. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν παλιά ή επικίνδυνα κτίρια.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας υπενθύμισε στους πολίτες τις βασικές οδηγίες: απομάκρυνση από ράφια και βαριά αντικείμενα, ασφαλή συγκέντρωση σε ανοιχτούς χώρους, και ετοιμότητα για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

 

