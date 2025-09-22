Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

Πέρυσι, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τις ιαματικές πηγές του Πολιχνίτου στη Λέσβο, εμπειρία που, όπως παραδέχθηκε, τον άφησε εντυπωσιασμένο. Μιλώντας στο Action24, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ξαναπάω στον Πολίχνιτο, γιατί όταν μπήκα στο λουτρό, ο πόνος στη μέση μου έφυγε για έναν ολόκληρο μήνα. Θαυματουργό. Το λέω στην Ευγενία πως πρέπει να πάμε».

«Είχε τύχει μια εβδομάδα πέρυσι και είχαμε τρία συνεχόμενα δίωρα στο Ηρώδειο. Πάω την πρώτη μέρα στο Ηρώδειο, σηκώνομαι και δεν μπορούσα να περπατήσω. Πάω την επόμενη μέρα να κάνω τα εγκαίνια της πηγής και λέω στο τέλος “δεν βουτάω;”. Μου έδωσαν οι άνθρωποι ένα μαγιό και μπήκα μέσα. Ήμουν 20 λεπτά στους 30 βαθμούς. Φοβερό, φοβερό. Σηκώνομαι και φεύγω. Το βράδυ πάλι είχαμε Ηρώδειο. Φτάνω στο Ηρώδειο και λέω “πόσο θα πονέσω σήμερα”. Εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ ότι έκανα τρία συνεχόμενα βράδια στο Ηρώδειο και δεν πόναγα καθόλου» περιέγραψε.