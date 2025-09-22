Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Πέρυσι, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τις ιαματικές πηγές του Πολιχνίτου στη Λέσβο, εμπειρία που, όπως παραδέχθηκε, τον άφησε εντυπωσιασμένο. Μιλώντας στο Action24, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ξαναπάω στον Πολίχνιτο, γιατί όταν μπήκα στο λουτρό, ο πόνος στη μέση μου έφυγε για έναν ολόκληρο μήνα. Θαυματουργό. Το λέω στην Ευγενία πως πρέπει να πάμε».

«Είχε τύχει μια εβδομάδα πέρυσι και είχαμε τρία συνεχόμενα δίωρα στο Ηρώδειο. Πάω την πρώτη μέρα στο Ηρώδειο, σηκώνομαι και δεν μπορούσα να περπατήσω. Πάω την επόμενη μέρα να κάνω τα εγκαίνια της πηγής και λέω στο τέλος “δεν βουτάω;”. Μου έδωσαν οι άνθρωποι ένα μαγιό και μπήκα μέσα. Ήμουν 20 λεπτά στους 30 βαθμούς. Φοβερό, φοβερό. Σηκώνομαι και φεύγω. Το βράδυ πάλι είχαμε Ηρώδειο. Φτάνω στο Ηρώδειο και λέω “πόσο θα πονέσω σήμερα”. Εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ ότι έκανα τρία συνεχόμενα βράδια στο Ηρώδειο και δεν πόναγα καθόλου» περιέγραψε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Επιστήμονες δημιούργησαν πρωτοποριακές βρώσιμες χάνδρες που «καίνε το λίπος» από φύκι και πράσινο τσάι

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ προσωπικότητας: Το πετράδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον πραγματικό σας ευατό

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:36 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Με το βλέμμα καρφωμένο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα το επιτελείο του Αλ...
14:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος για Πάνο Ρούτσι: Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτησή του για Δικαιοσύνη

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε την ζωή του στ...
14:00 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν σε… νευρική κρίση μετά τη Chevron – Διαδοχικές προκλήσεις της Άγκυρας

Των Παναγή Γαλιατσάτου, Ευάγγελου Αρεταίου – ΠΗΓΗ: Realnews Σε νευρική …κρίση βρίσκεται ...
13:48 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Εξεταστική Επιτροπή ερευνώνται θεσμικά κενά – Δεν είχα καμία επικοινωνία με τον οποιονδήποτε

«Η Εξεταστική διερευνά θεσμικά κενά και όχι ποινικές ευθύνες» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτική...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος