Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος: «Δεν μας ανησυχεί, αλλά είμαστε προβληματισμένοι»

Τον επιστημονικό του προβληματισμό εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μετά τον σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή του Άγιου Όρους στη Χαλκιδική στις 4 και 29 το πρωί της Δευτέρας (22/9)

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

«Δεν μας ανησυχεί, αλλά είμαστε προβληματισμένοι. Η δραστηριότητα άρχισε στις αρχές του 2024 με 9 σεισμούς  να είναι πάνω από 4 ρίχτερ. Σήμερα ήταν ο 10ος με τον κορυφαίο να είναι το 5,2.

Περιμένουμε την εξέλιξη του φαινομένου, που είναι αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή του. Το ρήγμα δείχνει ότι έχει ακόμη ενέργεια μέσα του, όμως δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε το 5,2 των προηγούμενων ημερών.

Είναι ρήγμα σε υποθαλάσσιο χώρο και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τις διαστάσεις. Θα συνεχιστεί η δραστηριότητα όμως μάλλον δεν θα ξεπεράσουμε τα 5 Ρίχτερ», είπε ο κ. Λέκκας στην ΕΡΤ.

