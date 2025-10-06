Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
  • Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση
  • Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
  • Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Γεγονότα

  • 1600: Η Ευρυδίκη του Τζάκοπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου μπαρόκ.
  • 1762: Επταετής Πόλεμος: Ολοκληρώνεται η μάχη της Μανίλα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βρετανική κατοχή της πόλης για το υπόλοιπο του πολέμου.
  • 1789: Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας επιστρέφει στο Παρίσι από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών.
  • 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
  • 1854: Στην Αγγλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο Νιούκασλ και το Γκέιτσχεντ με απολογισμό 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
  • 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.
  • 1876: Ιδρύεται η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών.
  • 1908: Η Αυστροουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκαλώντας κρίση.
  • 1910: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
  • 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
  • 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
  • 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
  • 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

Γεννήσεις

  • 1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων.
  • 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας.
  • 1888: Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος
  • 1900: Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, Ελληνίδα λογοτέχνιδα
  • 1903: Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός
  • 1906: Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός
  • 1960: Υβ Λετέρμ, Βέλγος πολιτικός
  • 1963: Βασίλε Ταρλέφ, Μολδαβός πολιτικός
  • 1966: Σινιχίρο Αρακάου, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας
  • 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).

Θάνατοι

  • 1892: Άλφρεντ Τέννυσον, Άγγλος ποιητής
  • 1923: Νταμάτ Φερίντ Πασάς, Οθωμανός πολιτικός
  • 1958: Χαράλαμπος Πεττεμερίδης, Κύπριος αγωνιστής
  • 1981: Ανουάρ Σαντάτ, Αιγύπτιος πολιτικός
  • 1989: Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1999: Κωνσταντίνος Σαψάλης, Έλληνας πολιτικός
  • 1999: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάδος».
  • 2023: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός.

 

