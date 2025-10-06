Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Γεγονότα

1600: Η Ευρυδίκη του Τζάκοπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου μπαρόκ.

Η Ευρυδίκη του Τζάκοπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου μπαρόκ. 1762: Επταετής Πόλεμος: Ολοκληρώνεται η μάχη της Μανίλα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βρετανική κατοχή της πόλης για το υπόλοιπο του πολέμου.

Επταετής Πόλεμος: Ολοκληρώνεται η μάχη της Μανίλα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βρετανική κατοχή της πόλης για το υπόλοιπο του πολέμου. 1789: Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας επιστρέφει στο Παρίσι από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών.

Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας επιστρέφει στο Παρίσι από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών. 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.

Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1854: Στην Αγγλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο Νιούκασλ και το Γκέιτσχεντ με απολογισμό 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Στην Αγγλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο Νιούκασλ και το Γκέιτσχεντ με απολογισμό 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου. 1876: Ιδρύεται η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών.

Ιδρύεται η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών. 1908: Η Αυστροουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκαλώντας κρίση.

Η Αυστροουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκαλώντας κρίση. 1910: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.

Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

Γεννήσεις

1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων.

Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας.

Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. 1888: Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος

Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος 1900: Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, Ελληνίδα λογοτέχνιδα

Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, Ελληνίδα λογοτέχνιδα 1903: Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός

Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός 1906: Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός 1960: Υβ Λετέρμ, Βέλγος πολιτικός

Υβ Λετέρμ, Βέλγος πολιτικός 1963: Βασίλε Ταρλέφ, Μολδαβός πολιτικός

Βασίλε Ταρλέφ, Μολδαβός πολιτικός 1966: Σινιχίρο Αρακάου, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας

Σινιχίρο Αρακάου, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής

Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).

Θάνατοι