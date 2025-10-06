Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
- Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση
- Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
- Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Γεγονότα
- 1600: Η Ευρυδίκη του Τζάκοπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου μπαρόκ.
- 1762: Επταετής Πόλεμος: Ολοκληρώνεται η μάχη της Μανίλα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βρετανική κατοχή της πόλης για το υπόλοιπο του πολέμου.
- 1789: Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας επιστρέφει στο Παρίσι από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών.
- 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
- 1854: Στην Αγγλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά στο Νιούκασλ και το Γκέιτσχεντ με απολογισμό 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
- 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.
- 1876: Ιδρύεται η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών.
- 1908: Η Αυστροουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκαλώντας κρίση.
- 1910: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
- 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
- 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
- 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
Γεννήσεις
- 1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων.
- 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας.
- 1888: Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος
- 1900: Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, Ελληνίδα λογοτέχνιδα
- 1903: Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός
- 1906: Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός
- 1960: Υβ Λετέρμ, Βέλγος πολιτικός
- 1963: Βασίλε Ταρλέφ, Μολδαβός πολιτικός
- 1966: Σινιχίρο Αρακάου, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας
- 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής
- 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).
Θάνατοι
- 1892: Άλφρεντ Τέννυσον, Άγγλος ποιητής
- 1923: Νταμάτ Φερίντ Πασάς, Οθωμανός πολιτικός
- 1958: Χαράλαμπος Πεττεμερίδης, Κύπριος αγωνιστής
- 1981: Ανουάρ Σαντάτ, Αιγύπτιος πολιτικός
- 1989: Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1999: Κωνσταντίνος Σαψάλης, Έλληνας πολιτικός
- 1999: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάδος».
- 2023: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός.