Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών (EuroBirdwatch)

Γεγονότα

1363: Οι κινέζικες επαναστατικές δυνάμεις των Κόκκινων Σαρικιών με επικεφαλής τον Τσου Γιουαντσάνγκ νικούν στη ναυμαχία της λίμνης Πογιάνγκ, σε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της ιστορίας.

Οι κινέζικες επαναστατικές δυνάμεις των Κόκκινων Σαρικιών με επικεφαλής τον Τσου Γιουαντσάνγκ νικούν στη ναυμαχία της λίμνης Πογιάνγκ, σε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της ιστορίας. 1582: Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η επόμενη ημέρα είναι η 15η Οκτωβρίου.

Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η επόμενη ημέρα είναι η 15η Οκτωβρίου. 1830 – Βελγική Επανάσταση: Η προσωρινή κυβέρνηση του Βελγίου αποχωρεί από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

– Βελγική Επανάσταση: Η προσωρινή κυβέρνηση του Βελγίου αποχωρεί από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. 1853: Η κήρυξη του Κριμαϊκού Πολέμου (Παλαιό Ημερολόγιο) ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία -η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας- και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων.

Η κήρυξη του Κριμαϊκού Πολέμου (Παλαιό Ημερολόγιο) ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία -η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας- και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. 1883: Το θρυλικό τρένο Όριεντ Εξπρές αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι.

Το θρυλικό τρένο Όριεντ Εξπρές αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι. 1895: Διεξάγεται στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, το πρώτο Αμερικανικό Όπεν γκολφ.

Διεξάγεται στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, το πρώτο Αμερικανικό Όπεν γκολφ. 1904: Ιδρύεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας η ΙΦΚ Γκέτεμποργκ.

Ιδρύεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας η ΙΦΚ Γκέτεμποργκ. 1912: Μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την «επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας» και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Πύλης. Αρχή του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

Μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την «επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας» και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Πύλης. Αρχή του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. 1943: Σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση γερμανών τοποτηρητών (Γκαουλάιτερ) στο κατεχόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη Δίκη της Νυρεμβέργης.

Σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση γερμανών τοποτηρητών (Γκαουλάιτερ) στο κατεχόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη Δίκη της Νυρεμβέργης. 1952: Τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης, που κατασκευάστηκε από τον δρ. Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης, που κατασκευάστηκε από τον δρ. Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. 1999: Από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στα Τέμπη, ανατρέπεται το πούλμαν και πέφτει σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φίλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν.

Από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στα Τέμπη, ανατρέπεται το πούλμαν και πέφτει σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φίλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν. 1999: Κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδι Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος στην Ελλάδα.

Κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδι Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος στην Ελλάδα. 2005: Επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2009: Νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονάδες διαφορά και 160 έδρες «έβγαλε» η κάλπη. Πεντακομματική Βουλή με ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημοκρατία 33,48% 91, Κ.Κ.Ε. 7,54% 21, ΛΑ.Ο.Σ 5,63% 15 και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 4,60% 13 να την αποτελούν. Την επόμενη μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός.

Γεννήσεις

1916: Βιτάλι Γκίνζμπουργκ, Ρώσος φυσικός

Βιτάλι Γκίνζμπουργκ, Ρώσος φυσικός 1916: Άντον Ρούπερτ, Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Cartier, Dunhill, Peter Stuyvensant, Montblanc, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF).

Άντον Ρούπερτ, Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Cartier, Dunhill, Peter Stuyvensant, Montblanc, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). 1917: Βιολέτα Πάρα, Χιλιανή τραγουδοποιός. («Gracias A La Vida»)

Βιολέτα Πάρα, Χιλιανή τραγουδοποιός. («Gracias A La Vida») 1923: Τσάρλτον Ίστον, Αμερικανός ηθοποιός

Τσάρλτον Ίστον, Αμερικανός ηθοποιός 1941: Ρόμπερτ Γουίλσον, Αμερικανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας

Ρόμπερτ Γουίλσον, Αμερικανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας 1946: Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός. 1988: Ντέρικ Ρόουζ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι