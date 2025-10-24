Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα του ΟΗΕ

Ημέρα των Ακτών της Μεσογείου

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας

Παγκόσμια Ημέρα Πατσά

Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη

Γεγονότα

1260: Εγκαινιάζεται ο Καθεδρικός Ναός της Σαρτρ υπό την παρουσία του βασιλιά Λουδοβίκου Θ΄ της Γαλλίας. Σήμερα ο ναός αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

1648: Υπογράφεται η Συνθήκη της Βεστφαλίας, που τερματίζει τον Τριακονταετή Πόλεμο και επιφέρει αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων της Ευρώπης. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα της Ελβετίας.

1795: Διαμελισμός της Πολωνίας: η Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία κατανέμεται πλήρως μεταξύ της Αυστρίας, της Πρωσίας και της Ρωσίας.

1812: Ναπολεόντειοι Πόλεμοι: Λαμβάνει χώρα η μάχη του Μαλογιαροσλάβετς κοντά στη Μόσχα.

1857: Ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο, η αγγλική Σέφιλντ (Sheffield F.C.), που σήμερα αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

1909: Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, αγοράζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του Γεώργιου Αβέρωφ.

1929: «Μαύρη Πέμπτη» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones χάνει σε μία συνεδρίαση το 12,8% της αξίας του. Μέσα στη μέρα κλείνουν 50.000 επιχειρήσεις.

1945: Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. (Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ)

1963: Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες».

1970: Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ Χρήστος Παπανικολάου καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ πηδώντας 5 μ. και 49 εκ. στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ Χρήστος Παπανικολάου καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ πηδώντας 5 μ. και 49 εκ. στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 1990: Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεότι αποκαλύπτει στο ιταλικό κοινοβούλιο την ύπαρξη της Gladio, της μυστικής παραστρατιωτικής επιχείρησης του ΝΑΤΟ, η οποία είχε εμπλακεί σε ψεύτικες τρομοκρατικές επιθέσεις ενοχοποιώντας κομμουνιστές και αναρχικούς, ως μέρος της στρατηγικής της έντασης από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Γεννήσεις

1915: Μπομπ Κέιν, Αμερικανός σκιτσογράφος, δημιουργός του Μπάτμαν.

1943: Τεοντόρ Στολόγιαν, Ρουμάνος πολιτικός

1946: Καίτη Χωματά, Ελληνίδα τραγουδίστρια του «Νέου Κύματος».

1956: Ντέιβιντ Στεργάκος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1963: Ροσάνα Αρμπέλο, Ισπανίδα τραγουδοποιός

1966: Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης της Τσέλσι.

1970: Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια 1986: Drake, Καναδός ηθοποιός και ράπερ

Θάνατοι