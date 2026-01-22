Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1963, υπογράφεται στο Παρίσι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας η Συνθήκη των Ηλυσίων, με την οποία επιτυγχάνεται οριστικά η γαλλογερμανική συμφιλίωση.
  • Το 1984, ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ.
  • Επίσης, το 2014, στις χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης συγκαταλέγει την Ελλάδα το Economist, λόγω του έβδομου συνεχόμενου έτους ύφεσης της οικονομίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος πέθανε σαν σήμερα το 2023

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1870: Ιδρύεται στη Γερμανία η Ντόιτσε Μπανκ, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.
  • 1905: Ματωμένη Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη. Έναρξη της Ρωσικής επανάστασης του 1905.
  • 1915: Κάνει πρεμιέρα στον αθηναϊκό κινηματογράφο «Πάνθεον» η ταινία του Κωνσταντίνου Μπαχατώρη «Γκόλφω», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Πλουτή και τη Βιργινία Διαμάντη. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.
  • 1927: Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
  • 1963: Υπογράφεται στο Παρίσι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας η Συνθήκη των Ηλυσίων, με την οποία επιτυγχάνεται οριστικά η γαλλογερμανική συμφιλίωση. Ο γαλλογερμανικός άξονας που διαμορφώθηκε θεωρείται η ατμομηχανή της Ενωμένης Ευρώπης.
  • 1980: Συλλαμβάνεται στη Μόσχα ο φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ, ο οποίος βοήθησε στην κατασκευή την πρώτης βόμβας υδρογόνου για λογαριασμό της ΕΣΣΔ, επειδή άσκησε κριτική για τη στρατιωτική επιδρομή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.
  • 1984:  Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ.
  • 1987: Ο Αμερικανός πολιτικός Μπαντ Ντουάιερ αυτοκτονεί μπροστά στις κάμερες, ανοίγοντας μία έντονη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφίας.
  • 2014: Στις χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης συγκαταλέγει την Ελλάδα το Economist, γεγονός το οποίο απoδίδει στο έβδομο συνεχόμενο έτος ύφεσης της οικονομίας.

Γεννήσεις

  • 1788: Λόρδος Βύρων, φιλέλληνας άγγλος ποιητής. (Θαν. 19/4/1824)
  • 1898: Σεργκέι Αϊζενστάιν, Σοβιετικός σκηνοθέτη
  • 1931: Σαμ Κουκ, αμερικανός σόουλμαν. Βρέθηκε δολοφονημένος σε μοτέλ από την ιδιοκτήτριά του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. (Θαν. 11/12/1964)
  • 1942: Μίμης Δομάζος, ο «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου. (Θαν. 24/1/2025)
  • 1953: Τζιμ Τζάρμους, Αμερικανός σκηνοθέτης
  • 1958: Νίκος Αναστόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

Θάνατοι

  • 1901: Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου
  • 1977: Μενέλαος Λουντέμης, συγγραφέας. («Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα») (Γεν. 1906)
  • 1982: Παντελής Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 23/12/1908)
  • 1994: Τέλι Σαβάλας, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός. («Κότζακ») (Γεν. 21/1/1924)
  • 2019:  Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.
  • 2023: Νίκος Ξανθόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Δύο άνδρες έσωσαν μία άλλη γυναίκα στη Γλυφάδα κοντά στο σημείο της τραγωδίας – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες στην Άνω Γλυφάδα, κοντά στο σημείο που μια 56χρονη ...
00:07 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο στου Ζωγράφου – Βίντεο αναγνώστη

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στους δρόμους από την κακοκαιρία που δημιουργούν κινδύνους γ...
23:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ραφήνα: Μήνυμα 112 για εκκένωση εξαιτίας της υπερχείλισης του ρέματος – «Κατευθυνθείτε προς το δημαρχείο»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στη Ραφήνα, καθώς το μεγάλο ρέμα της περιοχής υ...
23:12 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς που είχ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι