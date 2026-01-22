Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1870: Ιδρύεται στη Γερμανία η Ντόιτσε Μπανκ, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.
- 1905: Ματωμένη Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη. Έναρξη της Ρωσικής επανάστασης του 1905.
- 1915: Κάνει πρεμιέρα στον αθηναϊκό κινηματογράφο «Πάνθεον» η ταινία του Κωνσταντίνου Μπαχατώρη «Γκόλφω», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Πλουτή και τη Βιργινία Διαμάντη. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.
- 1927: Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
- 1963: Υπογράφεται στο Παρίσι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας η Συνθήκη των Ηλυσίων, με την οποία επιτυγχάνεται οριστικά η γαλλογερμανική συμφιλίωση. Ο γαλλογερμανικός άξονας που διαμορφώθηκε θεωρείται η ατμομηχανή της Ενωμένης Ευρώπης.
- 1980: Συλλαμβάνεται στη Μόσχα ο φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ, ο οποίος βοήθησε στην κατασκευή την πρώτης βόμβας υδρογόνου για λογαριασμό της ΕΣΣΔ, επειδή άσκησε κριτική για τη στρατιωτική επιδρομή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.
- 1984: Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ.
- 1987: Ο Αμερικανός πολιτικός Μπαντ Ντουάιερ αυτοκτονεί μπροστά στις κάμερες, ανοίγοντας μία έντονη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφίας.
- 2014: Στις χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης συγκαταλέγει την Ελλάδα το Economist, γεγονός το οποίο απoδίδει στο έβδομο συνεχόμενο έτος ύφεσης της οικονομίας.
Γεννήσεις
- 1788: Λόρδος Βύρων, φιλέλληνας άγγλος ποιητής. (Θαν. 19/4/1824)
- 1898: Σεργκέι Αϊζενστάιν, Σοβιετικός σκηνοθέτη
- 1931: Σαμ Κουκ, αμερικανός σόουλμαν. Βρέθηκε δολοφονημένος σε μοτέλ από την ιδιοκτήτριά του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. (Θαν. 11/12/1964)
- 1942: Μίμης Δομάζος, ο «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου. (Θαν. 24/1/2025)
- 1953: Τζιμ Τζάρμους, Αμερικανός σκηνοθέτης
- 1958: Νίκος Αναστόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
Θάνατοι
- 1901: Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου
- 1977: Μενέλαος Λουντέμης, συγγραφέας. («Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα») (Γεν. 1906)
- 1982: Παντελής Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 23/12/1908)
- 1994: Τέλι Σαβάλας, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός. («Κότζακ») (Γεν. 21/1/1924)
- 2019: Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.
- 2023: Νίκος Ξανθόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής.