Σαν σήμερα 21 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

- Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας
Γεγονότα
- 1866: Σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία.
- 1911: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.
- 1926: Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλη και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος.
- 1968: Ο Νικολάε Τσαουσέσκου, ηγέτης της κομμουνιστικής Ρουμανίας, καταδικάζει δημοσίως την εισβολή του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία, ενθαρρύνοντας τον ρουμανικό πληθυσμό να οπλιστεί ενάντια σε πιθανά σοβιετικά αντίποινα.
- 1970: Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.
- 1988: Σεισμός 6,9 Ρίχτερ χτυπά τα σύνορα Νεπάλ-Ινδίας, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.
- 1991: Ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
- 2004: Η Σοφία Μπεκατώρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοΐας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
- 2016: Τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας
- 2017: Μία ολική ηλιακή έκλειψη λαμβάνει χώρα κατά μήκος των Η.Π.Α.
Γεννήσεις
- 1938: Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. (Θαν. 20/3/2020)
- 1945: Μπέιζιλ Πολιντούρις, (Βασίλης Πολυδούρης), ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 8/11/2006)
- 1952: Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. (Θαν. 22/12/2002)
- 1972: Λουσιάνο ντε Σόουζα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1976: Νίκος Βέρτης, Έλληνας τραγουδιστής
- 1986: Γιουσέιν Μπολτ, Τζαμαϊκανός αθλητής
- 1988: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής
- 1991: Demy, Ελληνίδα τραγουδίστρια
Θάνατοι
- 1940: Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. (Γεν. 26/10/1879)
- 1951: Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907. (Γεν. 7/10/1861)
- 2012: Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 29/6/1932)