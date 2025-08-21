Σαν σήμερα 21 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας

Γεγονότα

1866: Σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία.

Γεννήσεις

1938: Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. (Θαν. 20/3/2020)

Θάνατοι