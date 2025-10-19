Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα
  • Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής

Γεγονότα

1813: Ο Μέγας Ναπολέων ηττάται από τις δυνάμεις του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσία, Ρωσία, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδία και Γερμανικά Κράτη) στη Μάχη της Λειψίας, την αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών.

1822: Στην Παρναΐμπα της Βραζιλίας ανακηρύσσεται η ανεξαρτησία της πολιτείας Πιαουί.

1866: Στο ξενοδοχείο Europa στη Βενετία, η Αυστρία παραδίδει το Βένετο στη Γαλλία, η οποία το παραδίδει αμέσως στην Ιταλία.

1912: Η Ιταλία παίρνει στην κατοχή της την Τρίπολη (Λιβύη) από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1912: Αρχίζει η μάχη των Γιαννιτσών, μία από τις σημαντικότερες του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Η λαμπρή νίκη του Ελληνικού Στρατού κατά τη μάχη αυτή ανοίγει τον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.

1924: 25 άνθρωποι σκοτώνονται και 18 τραυματίζονται στον κινηματογράφο «Πανόραμα» της Αθήνας (Γ’ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη), από τον πανικό που προκαλείται στην αίθουσα, όταν ακούγεται η κραυγή «Φωτιά!».

1943: Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Άλμπερτ Σατζ ανακαλύπτει τη στρεπτομυκίνη, το πρώτο αντιβιοτικό φάρμακο για την καταπολέμηση της φυματίωσης.

1964: Το λαϊκό ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη «Άξιον Εστί» σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Ρεξ της Αθήνας.

1980: Η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, από το οποίο αποχώρησε το 1974, μετά την εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο.

1995: Ύστερα από καταγγελίες της ΕΣΗΕΑ, ανατίθεται προκαταρκτική εξέταση στον αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, Γεώργιο Γεράκη, για συσσωρευμένα χρέη πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών που οφείλουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, λόγω μη καταβολής του αγγελιόσημου, στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ.

2003: Η Μητέρα Τερέζα αγιοποιείται από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

2005: Ξεκινά στη Βαγδάτη η δίκη του Σαντάμ Χουσεΐν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Γεννήσεις

1784: Θεόφιλος Καΐρης, μεγάλος Δάσκαλος του Γένους.

1814: Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, ο πρώτος Έλληνας που σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου.

1883: Θεόδωρος Γ. Αγγελόπουλος, Έλληνας πανεπιστημιακός

1917: Αλέκα Κατσέλη, Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια

1931: Τζον Λε Καρέ, ψευδώνυμο του Ντέιβιντ Κόρνγουελ, Άγγλος συγγραφέας κατασκοπικών μυθιστορημάτων.

1936: Ανδρέας Ντούζος, Έλληνας ηθοποιός

1936: Μίμης Στεφανάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1943: Τάκης Οικονομόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1944: Βασίλης Μποτίνος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1946: Φίλιπ Πούλμαν, Άγγλος συγγραφέας

1947: Τζόρτζιο Καβατσάνο, Ιταλός εικονογράφος

1952: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Έλληνες τραγουδοποιοί

Θάνατοι

1216: Ιωάννης ο Ακτήμων, βασιλιάς της Αγγλίας. Ένα χρόνο πριν από το θάνατό του είχε υποχρεωθεί να παραχωρήσει στους υπηκόους του τη Μάγκνα Κάρτα, το πρώτο Σύνταγμα στην Ευρώπη.

1909: Τσέζαρε Λομπρόζο, Ιταλός ψυχίατρος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της εγκληματολογίας. Θεωρούσε όλα τα είδη της εγκληματικότητας ως ασθένειες, παραβλέποντας έτσι άλλους σημαντικούς παράγοντες. Υπήρξε φανατικός πολέμιος αντιλήψεων σχετιζόμενων με παραψυχολογικά (πνευματιστικά) φαινόμενα.

1937: Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.

1964: Γιώργος Ριζόπουλος, Έλληνας συγγραφέας

1981: Χρήστος Ρίμπας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1984: Ανρί Μισώ, Γάλλος συγγραφέας και ζωγράφος

1985: Αντώνης Χριστοφορίδης, Έλληνας πυγμάχος

1986: Σαμόρα Ματσέλ, πρόεδρος της Μοζαμβίκης

1986: Παύλος Σαντορίνης, Έλληνας φυσικός

 

00:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

