Σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1980 Δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους, όταν παρασύρονται από «αύρα» της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημαδεύουν την 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας
  • Διεθνής Ημέρα Φλαμένκο
  • Παγκόσμια Ημέρα Αγγειεκτομής
  • Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχημάτων

Γεγονότα

  • 1532: Ο Ισπανός κονκισταδόρ Φρανθίσκο Πιθάρο συλλαμβάνει τον αυτοκράτορα των Ίνκας Αταχουάλπα και καταλύει την αυτοκρατορία τους.
  • 1849: Ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι γλιτώνει την τελευταία στιγμή την εκτέλεση. Είχε καταδικαστεί για αντιτσαρική προπαγάνδα.
  • 1945: Ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.
  • 1973: Πρόγραμμα Skylab: Η NASA εκτοξεύει το Skylab 4 με ένα πλήρωμα τριών αστροναυτών για μία αποστολή 84 ημερών.
  • 1973: Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνονται πραγματικές μάχες. Η Αστυνομία με δακρυγόνα και πυροβολισμούς προσπαθεί να διαλύσει τον κόσμο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών κάνει έκκληση για φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. Γύρω στα μεσάνυχτα μπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τανκς.
  • 1980: Δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους, όταν παρασύρονται από «αύρα» της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημαδεύουν την 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • 1990: Αφαιρούνται τα βραβεία Γκράμι από το συγκρότημα της ποπ Milli Vanilli επειδή δεν τραγούδησαν καθόλου στο δίσκο τους.
  • 1994: Τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Γεννήσεις

  • 42 π.Χ.: Τιβέριος, Ρωμαίος αυτοκράτορας, επί των ημερών του οποίου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. (Θαν. 16/3/37)
  • 1922: Ζοζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. (Θαν. 18/6/2010)
  • 1953: Γλυκερία, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1964: Νταϊάνα Κραλ, Καναδή τραγουδίστρια της τζαζ.
  • 1974: Πολ Σκόουλς, Άγγλος ποδοσφαιριστής
  • 1994: Έλενα Τσαγκρινού, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι

  • 1831: Καρλ Φίλιπ Γκότλιμπ Φον Κλαούζεβιτς, Πρώσος στρατιωτικός και θεωρητικός του πολέμου. (Γεν. 1/6/1780)
  • 1971: Στράτος Παγιουμτζής, ερμηνευτής του ρεμπέτικου τραγουδιού. (Γεν. 1904)
  • 2006: Μίλτον Φρίντμαν, νομπελίστας αμερικανός οικονομολόγος της ελεύθερης αγοράς και ηγέτης της Σχολής του Σικάγου, που επηρέασε καίρια τη βρετανική οικονομία επί Θάτσερ και την αμερικανική επί Ρίγκαν. (Γεν. 31/7/1912)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:22 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (16/11)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
03:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Λαυρίου – «Κρατούσε το χέρι της συζύγου του ενώ ξεψυχούσε»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Παιανία το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββά...
01:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο οδηγός της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου – Το αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας των δυτικών προαστίων, Βασίλης Ξανθόπουλος

Η Καρδίτσα κέρδισε το Περιστέρι με 88-74 και η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έδειξε από τη...
00:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ροδόπη: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου σε χαντάκι

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, στον δρόμο προς τη Νέα Σάντα, όπο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα