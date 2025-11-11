Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης
- Ημέρα του Οριγκάμι
Γεγονότα
- 1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.
- 1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.
- 1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.
- 1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. (Πόλεμος της Κορέας)
- 1966: Η NASA εκτοξεύει το Τζέμινι 12.
- 2002: Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο κύπριος πρόεδρος, Γλαύκος Κληρίδης, δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».
Γεννήσεις
- 1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή. (Θαν. 21/12/1945)
- 1905: Κονσταντίν Καντακουζηνός, Ρουμάνος αεροπόρος
- 1928: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. (Θαν. 15/5/2012)
- 1954: Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1970: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1974: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1983: Φίλιπ Λαμ, Γερμανός ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1950: Αλέξανδρος Διομήδης, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός. (Γεν. 22/12/1875)
- 1990: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 8/8/1898)
- 1990: Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 1/5/1909)
- 2022: Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός