Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2022 πέθανε η Μίνα Αδαμάκη

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης
  • Ημέρα του Οριγκάμι

Γεγονότα

  • 1912: Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.
  • 1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογράφουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1940: Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.
  • 1942: Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.
  • 1950: Σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. (Πόλεμος της Κορέας)
  • 1966: Η NASA εκτοξεύει το Τζέμινι 12.
  • 2002: Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και ο κύπριος πρόεδρος, Γλαύκος Κληρίδης, δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις

  • 1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή. (Θαν. 21/12/1945)
  • 1905: Κονσταντίν Καντακουζηνός, Ρουμάνος αεροπόρος
  • 1928: Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. (Θαν. 15/5/2012)
  • 1954: Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1970: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1974: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1983: Φίλιπ Λαμ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1950: Αλέξανδρος Διομήδης, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός. (Γεν. 22/12/1875)
  • 1990: Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 8/8/1898)
  • 1990: Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 1/5/1909)
  • 2022: Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

