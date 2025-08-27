Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σε 34 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.