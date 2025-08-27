Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Σε 34 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Χατζηδάκης: Ξεκινούν στις 4 Σεπτεμβρίου τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευ...

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ειδικός σχέσεων αποκαλύπτει το μεγάλο σημάδι που μαρτυρά ότι κάποιος σας βρίσκει ελκυστικό
περισσότερα
21:48 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά κοντά σε σπίτια στην Σαλαμίνα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιο...
21:46 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ανησυχία στη ελληνική αγορά για τα αυγά – Εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα

Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αγορά, καθώς εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και υπολείμματα...
21:10 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Κερατσίνι. Για την κατ...
21:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε την φωτιά στην Παιανία με αναπτήρα

Στη σύλληψη ενός 62χρονου αλλοδαπού προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, οι αξιωματικ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο