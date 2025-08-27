Καστοριά: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Δήμο Νεστορίου – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Καστοριά, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Δήμο Νεστορίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.