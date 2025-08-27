Καστοριά: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Δήμο Νεστορίου – Συναγερμός στην Πυροσβεστική Enikos Newsroom 18:31, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 κοινωνία Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Καστοριά, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Δήμο Νεστορίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΙΑ Μοιράσου το: Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, αναφορές για νεκρούς Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ένας 40χρονος Δανός έπειτα από καταγγελία ότι κακοποίησε τον σκύλο του Kαμίνια: Δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι – ΒΙΝΤΕΟ σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 25 λεπτά πριν Πλεύρης: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα «αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα» 29 λεπτά πριν Ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Μινεσότα: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – «Παρακολουθούμε την κατάσταση» λέει ο Τραμπ 2 ώρες πριν Kαμίνια: Δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι – ΒΙΝΤΕΟ 3 ώρες πριν Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει την κυβέρνηση Μπαϊρού – «Δεν αρνείται την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογεί» 2 ώρες πριν ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 400 παραβάσεις και «λουκέτα» 48 ωρών 3 ώρες πριν Τα 3 ζώδια που θα βιώσουν χαρά και νέα ξεκινήματα – «Αφήστε στην άκρη το παρελθόν» 4 ώρες πριν «Εντυπωσιάζει η εικόνα του αόρατου χάους» – Η ανακάλυψη που μπορεί να τα αλλάξει όλα 7 ώρες πριν Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που διευκολύνουν την απώλεια βάρους: «Ελέγξτε τις μερίδες σας, παραμείνετε δραστήριοι» 2 ώρες πριν Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί 6 λεπτά πριν Βίντεο-σοκ: Συνετρίβη F-35 στην Αλάσκα – Ο πιλότος προσπαθούσε επί 50 λεπτά να επιδιορθώσει την βλάβη 17 λεπτά πριν Ηλεία: Φωτιά στην περιοχή Καλύβια – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα 20 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ: Η UEFA έβαλε «STOP» σε πανό των Τούρκων οπαδών για τον Κεμάλ Ατατούρκ στην ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό 25 λεπτά πριν Πλεύρης: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα «αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα» ENIKOS NETWORK Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την σωστή απάντηση σε 15 δευτερόλεπτα; Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα περισσότερα 18:41 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 Ηλεία: Φωτιά στην περιοχή Καλύβια – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηλείας, έπειτα α... 17:45 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δυο επιχειρηματίες για πλαστογραφία – Πωλούσαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης στην Θεσσαλονίκη τις μεσημερι... 17:28 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 Ψέριμος: Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας τοποθετείται ιατρός, οπλίτης θητείας, στο Περιφερειακό Ιατρείο Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται ιατρός, οπλίτης θητείας,... 17:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 Πυροσβεστική: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες την Πέμπτη Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σε 4 περιφέρειες για αύριο Π... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Βίντεο-σοκ: Συνετρίβη F-35 στην Αλάσκα – Ο πιλότος... 17 λεπτά πριν Ηλεία: Φωτιά στην περιοχή Καλύβια – Σηκώθηκαν... 20 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ: Η UEFA έβαλε «STOP» σε πανό των Τούρκων... 25 λεπτά πριν Πλεύρης: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα... 29 λεπτά πριν Ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Μινεσότα:... 35 λεπτά πριν Σκρέκας: Η υπεραπόδοση της οικονομίας έχει αντίκρισμα... 42 λεπτά πριν Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Γαμπρός σκοτώθηκε από... 42 λεπτά πριν Νέα Δημοκρατία: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον... ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων MUST READ Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός» Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο