Ψευτοεπενδυτές καζίνο: «Φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου – Εκβίαζαν και χρησιμοποιούσαν μπράβους» λέει επιχειρηματίας που έπεσε θύμα του κυκλώματος 

Το φως της δημοσιότητας βλέπει μία νέα μαρτυρία ενός επιχειρηματία, που έπεσε θύμα του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου έταζαν επενδύσεις σε καζίνο.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας, και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.

Όσον αφορά τον αρχηγό, αυτός, όπως έγινε γνωστό, αφορά απότακτο αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έχει απομακρυνθεί από το Σώμα πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Τι λέει θύμα του κυκλώματος

Ένας επιχειρηματίας, θύμα του κυκλώματος, όπως λέει στην εκπομπή του Star: «Εμένα με προσέγγισε αυτός ο γνωστός, με σκοπό να πάμε στο ξενοδοχείο του Λουτρακίου να συζητήσουμε για την ανακαίνιση των δωματίων. Πήγαμε στη σουίτα, συναντήσαμε τον…. και πάνω στην κουβέντα που κάναμε για την ανακίνηση των δωματίων μου πρότεινε να γίνω και εγώ επενδυτής με το πρόσχημα ότι πρέπει να φανώ στον διευθυντή του καζίνο σαν επενδυτής, ότι έχω οικονομική άνεση και ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει υπέρ μου για την δουλειά της ανακαίνισης».

Όπως συμπλήρωσε: «Προσέγγιζαν ανθρώπους, τους έταζαν όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, τους δελέαζαν. Εγώ έδωσα στο κύκλωμα 50.000 ευρώ και είχαμε συμφωνήσει μετά το πρώτο μήνα που πήρα τα πρώτα χρήματα, να πάω να δώσω άλλα τόσα και τα οποία, τα «έσωσε» η ΕΛ.ΑΣ. γιατί με παρακολουθούσαν. Ήταν μια μέρα πριν πάω τα χρήματα, όταν με ενημέρωσαν ότι έχω πέσει θύμα απάτης και έτσι δεν προχώρησα στη δεύτερη συναλλαγή».

«Τον πρώτο μήνα μου επέστρεψαν το 20%, δηλαδή 10.000. Όλο αυτό μου δημιούργησε αυτή την άσχημη ψυχολογία που δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ με την δουλειά μου, την οικογένειά μου και τις υποχρεώσεις μου», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε πως:

«Στη δική μου περίπτωση η ιστορία όλη ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με άσχημα συναισθήματα. Νιώθω φόβο για τους ανθρώπους αυτούς γιατί εκβίαζαν, χρησιμοποιούσαν μπράβους και για αυτό τον λόγο φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου φυσικά».

Αρχηγός και υπαρχηγός δηλώνουν αθώοι – «Είναι τοκογλυφία, ναι, αλλά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια»

Πάντως, αθώοι δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι, οι φερόμενοι ως αρχηγός κι υπαρχηγός του κυκλώματος, που, όπως κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας, εξαπατούσαν τα θύματά τους, υποσχόμενοι δήθεν επενδύσεις στο καζίνο.

Ο δικηγόρος του απότακτου αστυνομικού που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, κατηγόρησε ανοιχτά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τόσο τον Σπύρο Μαρτίκα, όσο και τα υπόλοιπα φερόμενα θύματα ότι εκμεταλλεύτηκαν τον εντολέα του για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα.

«Ο κύριος Μαρτίκας δήλωσε σε εκπομπή ότι τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι έχασε ήταν όλα μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα. Έχει επέμβει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος της ΑΑΔΕ και πραγματοποιεί φορολογικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ ήθελε να πάρει 3.984.000 ευρώ», είπε ο Νίκος Αυλωνίτης και πρόσθεσε:

«Ο εντολέας μου έπαιρνε χρήματα και τα έπαιζε για λογαριασμό άλλων και τους έδινε το 20%. Με τον κύριο Μαρτίκα έχουμε εξοφλητική. Μας έδωσε 35.000 ευρώ και σε έναν μήνα του δώσαμε 50.000 ευρώ. Είναι τοκογλυφία, ναι, αλλά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Γιατί του δίνανε μαύρες τσάντες με λεφτά; Γιατί ήταν μαύρα, αδήλωτα και δεν είχαν φορολογηθεί».

«Τα λεφτά του συγχωρεμένου του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ όχι 250.000 που λέει ο Μαρτίκας. Ας σταματήσει ο κ. Μαρτίκας να διογκώνει την υπόθεση για να καλύψει άλλες πληροφορίες. Από πληροφορίες γνωρίζω ότι ο συγχωρεμένος είχε πιει, όπως είπαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές», κατέληξε ο δικηγόρος.