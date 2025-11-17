«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 40χρονο που είχε κρυμμένες στο σώμα του 5 συσκευασίες με κοκαΐνη – ΦΩΤΟ  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας κοκαΐνη, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, μετέφερε κοκαΐνη, σε -5- αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες μικτού βάρους -58- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοιλότητα του σώματός του.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -200- ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

