Βίντεο από διάρρηξη με όχημα – πολιορκητικό κριό: Ληστής εισέβαλε με SUV σε κατάστημα και άρπαξε προϊόντα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο από διάρρηξη με όχημα – πολιορκητικό κριό: Ληστής εισέβαλε με SUV σε κατάστημα και άρπαξε προϊόντα

Μια θρασύτατη διάρρηξη προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία, με έναν ληστή να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο ως «πολιορκητικό κριό» για να εισβάλει σε κατάστημα ηλεκτρονικών, πριν αρπάξει εμπορεύματα αξίας δεκάδων χιλιάδων λιρών.

Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) αποτυπώνουν τη στιγμή που το όχημα κάνει όπισθεν και καταστρέφει την είσοδο τους καταστήματος Magic Touch Computers and Mobiles, στο Μπράντφορντ, στις αρχές Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο δράστης –με κουκούλα και χωρίς να διστάσει στιγμή– φαίνεται να φορτώνει υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, προτού απομακρυνθεί ανενόχλητος.

Συνολικά αφαίρεσε προϊόντα αξίας άνω των 40.000 λιρών, ενώ προκάλεσε επιπλέον ζημιές 10.000 λιρών στο κτίριο.


Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ούμαρ Σιντίκ, δήλωσε ότι προσπάθησε να καταδιώξει τον δράστη όταν είδε τη ληστεία να εκτυλίσσεται στις κάμερες ασφαλείας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών
περισσότερα
18:53 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Στους 11 οι συλληφθέντες για τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

Συνολικά 11 άνθρωποι, στην Τουρκία,  συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο στην ...
17:51 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Τρεις τρόποι για να καλυφθεί το «χρηματοδοτικό κενό» της Ουκρανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επιστολή της προς τα κράτη ...
17:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μακρόν: Ο Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει την διαφθορά στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολ...
17:20 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και των αγωνιστών του Πολυτεχνείου

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στη μνήμη των αγωνιστών και θυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα