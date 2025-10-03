Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο σε σχολείο – «Μας έκαναν επίθεση» λέει καθηγήτρια που τραυματίστηκε 

Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής σε Λύκειο στο Περιστέρι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι τραυματίστηκαν ελαφρά καθηγητές, από τους εξωσχολικούς κουκουλοφόρους, που εισέβαλαν στο σχολείο.

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, 15 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας ξύλα, σκαρφαλώνουν τα κάγκελα του σχολείου και μπαίνουν μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια ξεκινούν να πετάνε νεράντζια, πατάτες και πορτοκάλια μέσα στους διαδρόμους.

Την στιγμή του περιστατικού βγήκε η διευθύντρια του σχολείου, ώστε να το εμποδίσει, ωστόσο τραυματίστηκε και η ίδια. Μάλιστα, τα άτομα τράπηκαν σε φυγή, όταν άκουσαν ότι έρχεται η αστυνομία, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 15χρονο. Όπως προέκυψε, πρόκειται για μαθητές ενός γειτονικού σχολείου, οι οποίοι λένε ότι έχουν αντιπαλότητα.

Μια καθηγήτρια, μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 υποστήριξε: «Μας έκαναν επίθεση στον χώρο του σχολείου, με τούβλα, πατάτες, λεμόνια, αβγά, νεράντζια. Χτύπησαν και εμένα στα πόδια, αλλά πρόλαβα και κρύφτηκα. Υπήρχε μια βίαιη κατάσταση. Χτύπησαν την διευθύντρια, τις υποδιευθύντριες έναν καθηγητή, έναν άλλον καθηγητή».

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: