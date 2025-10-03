Περιστέρι: Επεισόδιο μεταξύ μαθητών σε προαύλιο σχολείου – Εισέβαλαν με σκουπόξυλα, 2 καθηγητές τραυματίστηκαν ελαφρά 

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Επεισόδιο μεταξύ μαθητών σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, σε σχολείο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα αποτελούμενη από 15 μαθητές ΕΠΑΛ, πήγε σε Γενικό Λύκειο στο Περιστέρι, κρατώντας σκουπόξυλα. Μάλιστα, τα άτομα πέταξαν ένα τούβλο στο προαύλιο του σχολείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 2 καθηγητές έχουν τραυματιστεί πολύ ελαφρά, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν συμπλοκή.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν προβεί σε προσαγωγές ή συλλήψεις μέχρι στιγμής, ενώ άγνωστο παραμένει εάν οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού.

 

 

18:18 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

