Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς των δυο νέων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο το 2024: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει 22 χιλιάρικα» – Δείτε βίντεο

Δύο χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα όπως καταγγέλλουν οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών, ζητάει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Οι οικογένειες του Γιώργου και του Γιάννη, που σκοτώθηκαν το 2024 σε διασταύρωση στην Πάτρα, αντέδρασαν έντονα όταν άκουσαν την ποινή «χάδι» που επιβλήθηκε στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο. Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια με αναστολή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γονείς των θυμάτων χαρακτήρισαν «σκανδαλώδη» την απόφαση, καθώς δίνει το ελεύθερο στον κατηγορούμενο να «παίζει» με τον πόνο τους. «Ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε η μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών. «Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε ‘ρε…’, να μην πω τη λέξη, ‘μου καταστρέψατε το αμάξι;’» συνέχισε η μητέρα.

Η μητέρα του 19χρονου Γιάννη Στεργίου, που σκοτώθηκε, μίλησε χθες στην κάμερα της εκπομπής Live News του Mega από το σημείο της τραγωδίας, εκεί που ο γιος της και ένας φίλος του ξεψύχησαν χωρίς να κάνουν κάποιο λάθος. Αιτία του δυστυχήματος ήταν το όχημα του νεαρού σεφ, που έστριψε παράνομα στη διασταύρωση, ενώ οι δύο νεαροί δεν είχαν περιθώρια να αποφύγουν τη σύγκρουση. «Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2024, με μηχανή στην Πάτρα να συγκρούεται με αυτοκίνητο. Τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο δίκυκλο σκοτώθηκαν ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, να μην έχουν περιθώρια να τους επαναφέρουν.

Ο κατηγορούμενος οδηγός υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο. Κάτι πάντως που φαίνεται να διαψεύδεται στο βίντεο ντοκουμέντο, καθώς το φανάρι για τους δύο νεαρούς ήταν πράσινο. Το περιβάλλον του κατηγορούμενου σεφ, ανέφερε τις πρώτες μέρες, όταν ο 32χρονος ήταν τραυματισμένος, πως τα θύματα έκαναν σούζες με το μηχανάκι τους κι προκάλεσαν το τροχαίο.

«Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξέσπασε ο γονέας.

Δείτε το βίντεο του τροχαίου από την κάμερα ασφαλείας