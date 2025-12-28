Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε 3 ανήλικους 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στην Πάτρα ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.
  • Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια ηλικίας 16, 16 και 17 ετών.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσε ο κατηγορούμενος, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια ηλικίας 16, 16 και 17 ετών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

