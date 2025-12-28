Εφορία: Αυτές είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες του 2025 που πρέπει να τακτοποιηθούν

Σύνοψη από το

  • Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων, όπως η 6η δόση φόρου εισοδήματος, η 10η δόση ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, φέρνοντας άμεση διαφορά στο εισόδημά τους λόγω της μεταβολής στην παρακράτηση φόρου.
  • Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, χωρίς πρόβλεψη παράτασης, καθώς το νέο καθεστώς προστίμων λειτουργεί κλιμακωτά για τους καθυστερούντες.
Enikos Newsroom

οικονομία

Εφορία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να καλύψουν πλήθος φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς την Εφορία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η καταβολή της 6ης μηνιαίας  δόσης φόρου εισοδήματος από τις 8, της 10ης μηνιαίας δόσης του ΕΝΦΙΑ από τις 12, των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ θα πρέπει να τακτοποιηθούν ΚΑΙ οι εκκρεμότητες που αφορούν τις τροποποιητικές δηλώσεις και τις ρυθμίσεις οφειλών.

Τέλη κυκλοφορίας 

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 από τους υπόχρεους και δεν προβλέπεται να δοθεί κάποια παράταση στην προθεσμία για την καταβολή τους. Μάλιστα υπενθυμίζεται πως το νέο καθεστώς προστίμων λειτουργεί κλιμακωτά για τους “ξεχασιάρηδες”. Αναλυτικά, εάν η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνει:

  • τον Ιανουάριο του 2026, τότε το πρόστιμο θα είναι 25%
  • τον Φεβρουάριο του 2026, τότε το πρόστιμο θα είναι 50%
  • από τον Μάρτιο και μετά, τότε το πρόστιμο θα είναι 100%

Οι τροποποιητικές δηλώσεις και οι δηλώσεις θανόντων

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή:

  • των τροποποιητικών δηλώσεων αναφορικά με τα αναδρομικά εισοδήματα που προέρχονται κυρίως από συνταξιούχους και μισθωτούς του Δημοσίου.
  • των δηλώσεων των θανόντων φορολογουμένων για εισοδήματα του 2024 ή προηγούμενων ετών από τους κληρονόμους
  • των δηλώσεων των φορολογουμένων που αλλάζουν φορολογική κατοικία και για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα

Σημειώνεται δε πως η εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων ρυθμίσεων εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική προκειμένου να μην χαθούν οι οφειλές που έχουν ρυθμιστεί.

Η νέα φορολογική κλίμακα

Σε ισχύ θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 η νέα φορολογική κλίμακα, όπως εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ.  Οι αλλαγές αφορούν κατά κόρον μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς θα δουν άμεσα διαφορά στο εισόδημα τους λόγω της μεταβολής στην παρακράτηση φόρου.

Μάλιστα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έδειξαν τα εξής:

  • Για εισοδήματα ύψους έως 10.000 ευρώ, ο συντελεστής πάει στο 9%. Ενώ αυτό είναι αφορολόγητο για φορολογούμενους ηλικίας έως 25 ετών και για οικογένειες που έχουν 4 παιδιά.
  • Για το κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ, ο συντελεστής θα πέσει σε 20% από 22% που είναι σήμερα.
  • Θα μειωθεί 2% ο συντελεστής για κάθε προστατευόμενο τέκνο μιας οικογένειας

Αξίζει να σημειωθεί πως επιπλέον ελαφρύνσεις θα υπάρξουν για τους τριτέκνους και τους  φορολογούμενους ηλικίας 26–30 ετών

Η αύξηση εισοδήματος σε μηνιαία βάση -μέσω μειωμένης παρακράτησης είναι από 4 ευρώ έως και 5 ευρώ. Ενώ στις περιπτώσεις των πολυτέκνων ή των φορολογουμένων  με υψηλότερα εισοδήματα η αύξηση αυτή  μπορεί να φτάσει τα 100–150 ευρώ μηνιαίως.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν θα δουν άμεσα τη διαφορά στο εισόδημα τους με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας , καθώς η φορολογική ελάφρυνση θα αποτυπωθεί κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, δηλαδή το 2027.

 

 

 

10:29 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

