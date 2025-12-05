Πάτρα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν 12χρονο και κατέγραψαν την επίθεση – Βίντεο ντοκουμέντο 

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς όπως έγινε γνωστό ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο. Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα, προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι άλλοι δύο κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βίντεο που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό και το οποίο δημοσιεύει η ΕΡΤ.

To περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Οι τρεις ανήλικοι, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης παραπέμφθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Δείτε το βίντεο: