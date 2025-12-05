Στέφανος Τσιτσιπάς :«Δικό μου λάθος η συνεργασία με Ιβανίσεβιτς» λέει η μητέρα του

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα, σε συνέντευξή της που παραχώρησε στο Sports.ru, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη της συνεργασίας του γιου της με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος και αναφέρθηκε στο πρόβλημα του Έλληνα πρωταθλητή.

«Αυτός (ο Τσιτσιπάς) έχει τόσα πολλά ενδιαφέροντα εκτός του τένις με συνέπεια να μην μπορεί να ενταχθεί πλήρως στην κοινότητα του τένις. Δεν τον διεγείρει αρκετά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο του πρόβλημα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Και ήξερα ότι θα ήταν έτσι. Είναι παιδί μου και το ξέρω. Και ήξερα ότι θα είχε προβλήματα με το κίνητρο», τόνισε η Σαλνίκοβα, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εκείνη που ανέφερε τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς όταν ο Στέφανος αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τον πατέρα του.

«Ο Γκόραν αντιμετώπιζε τον Τζόκοβιτς ως αγαπημένο πρόσωπο που χρειαζόταν άνευ όρων υποστήριξη. Ο Ιβανίσεβιτς ήταν έτοιμος να κάνει τα πάντα για τον Τζόκοβιτς, έτοιμος να ικανοποιήσει κάθε του ιδιοτροπία. Και αυτό με κέρδισε », είπε.

«Αποδείχθηκε μια ψευδαίσθηση. Παρατηρώντας αυτή τη σχέση, υπέθεσα αφελώς ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με τον επόμενο παίκτη. Αλλά μια τέτοια αγάπη συμβαίνει μόνο μία φορά στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να την επαναλάβει. Όχι μόνο τον συμβούλεψα να τον φέρει, αλλά επέμεινα. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη ότι ήταν μια λανθασμένη απόφαση», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ