Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από επιτροπή – Οι απαντήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης

«Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα», τόνισε ο Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε όσα του καταλογίζουν για τα προγράμματα κατάρτισης.

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

«Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ» ξεκαθάρισε ο Γιάννης Παναγόπουλος και πρόσθεσε πως στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ για να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων»

«Είμαι εδώ, μπροστά σας να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα», επεσήμανε ο ίδιος.

«Σέβομαι τους δικαστικούς και τη δυσκολία απονομής δικαιοσύνης. Δικαιούμαι όμως να κάνω την ερώτηση, αφού δεν μου έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιο κράτος δικαίου με προστάτεψε;» είπε.

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που ανακινήθηκε η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι συνέπεσε με τη συζήτηση στη Βουλή για την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα αφιερωθεί στον δικαστικό του αγώνα, τον οποίο χαρακτήρισε «ατομικό Γολγοθά», κάνοντας λόγο για διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν δια βίου.

Όπως πρόσθεσε: «Θα πω κάτι που λέμε στην Αρκαδία: τα καρφιά μπαίνουν και βγαίνουν αλλά οι τρύπες μένουν».

«Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ – Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί». Εξήγησε ότι ορισμένα προγράμματα απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ, ενώ μόνο ένα πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε. Από αυτά, τα 5 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο εκπαιδευτικό επίδομα και η ΓΣΕΕ λάμβανε 3%. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ελέγχθηκε και βρέθηκε άψογο, σημειώνοντας απορροφητικότητα άνω του 15%, έναντι μέσου όρου 0,3%-0,5%.

Η αναφορά στη δέσμευση περιουσίας

Ο κ. Παναγόπουλος κατήγγειλε ότι του δεσμεύθηκε ακίνητο, το οποίο, όπως είπε, χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ως «εντός οικισμού». «Σας λέω είναι εκτός σχεδίου, με ισόγεια υπερυψωμένη οικία, εμβαδού 2.001 τ.μ. Να πάτε να το δείτε, θα δείτε πολλές τσουκνίδες και αγριόχορτα», ανέφερε.

«Είμαι εκλεγμένος, έχω την υποχρέωση να πάω την παράταξη στο συνέδριο»

Ο κ. Παναγόπουλος εξέφρασε την πρόθεσή του να παραμείνει στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι εκλεγμένος, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα, έχω την υποχρέωση να πάω την παράταξη στο συνέδριο. Είναι σαν να σκύβω σε όλους τους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση» ανέφερε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.