Τσικνοπέμπτη 2026: Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά

Enikos Newsroom

οικονομία

Τσικνοπέμπτη

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται σήμερα,Τσικνοπέμπτη οι τιμές πώλησης των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά. Όπως είπε ο πρόεδρος στην Βαρβάκειο Αγορά, Ανδρέας Νιώτης μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι τιμές στα κρέατα είναι στα επίπεδα του 2025 και «αυτές προσπαθούμε να κρατήσουμε για όλο τον χρόνο».

Οι τιμές ανά είδος κρέατος στη Βαρβάκειο

Ο κ. Νιώτης αναφέρθηκε αναλυτικά στις τιμές ανά είδος κρέατος. Συγκεκριμένα:

  • Το αρνί: Πωλείται από 8 έως 10,90 ευρώ το κιλό και η τιμή του διαμορφώνεται αναλόγως το κομμάτι που θα επιλέξει ο κάθε καταναλωτής.
  • Τα χεράκια: Κοστίζουν 8 ευρώ.
  • Μπουτάκια: Η τιμή πώλησής τους είναι στα 10 ευρώ.
  • Μοσχαρίσιο κρέας με κόκκαλο: Πωλείται από 10 έως 12 ευρώ το κιλό.
  • Μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκκαλο: Κοστίζει 12 με 14 ευρώ το κιλό.
  • Μοσχαρίσια μπριζόλα: Η τιμή της κυμαίνεται από 12 έως και 13 ευρώ το κιλό Τα πιο ακριβά κομμάτια χωρίς κόκκαλο είναι γύρω στα 14 ευρώ το κιλό και τα υπόλοιπα κομμάτια είναι από 10 έως 12 ευρώ.
  • Μοσχαρίσια μπριζόλα : Αυτή κοστίζει μεταξύ 12 με 13 ευρώ

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας από 150 επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:35 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,5% ο πληθωρισμός – Πού καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις

Στο 2,5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 2026 και μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στις...
12:16 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Μικρά δέματα: Οι δασμοί από 1η Ιουλίου και η επιβάρυνση για τους καταναλωτές – Όσα αλλάζουν μετά το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το πράσινο φως στη θέσπιση νέων κανόνων για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε αντικείμενα που ...
11:10 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Μπρατάκος: «ΕΒΕΑ και Περιφέρεια Αττικής, στρατηγικοί εταίροι για μια Αττική πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθρώπινη»

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίασ...
09:34 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τις πληρωμές των κτηνοτρόφων

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων δίνει με ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ. Αναλυτικ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα