Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 27χρονος εκπαιδευτικός εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

O 27χρονος εκπαιδευτικός Θοδωρής Ζαμπόγιας εντοπίστηκε νεκρός χθες (11/2) το απόγευμα στο διαμέρισμά του, στο Ρέθυμνο, βυθίζοντας σε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TirnavosPress.gr, περίπου στις 19:00 βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του από φίλους του στο Ρέθυμνο, όπου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από φίλους και περίοικους του 27χρονου. Τραγική ειρωνεία είναι ότι τον Οκτώβριο του 2016 πριν από σχεδόν 10 χρόνια είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών και η μητέρα του, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί απόψε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το Α.Τ. Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Η κηδεία του θα γίνει τo Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στα Πλατανούλια.